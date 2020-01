Calhanoglu a Sky: "Ibra ci fa rimanere a lavorare anche dopo l'allenamento"

Hakan Calhanoglu, intervistato da Sky Sport, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ci scherzo sempre, ma in campo è un leone, un campione. È fondamentale per noi in campo perché lui ha già giocato in squadre incredibili, ha esperienza ed è normale che noi lo seguiamo. Se io sto facendo bene qualcosa lui dice che non è abbastanza e devo migliorare, mi stupisce. Lui vuole che noi miglioriamo in campo, e anche fuori dal campo dobbiamo essere dei professionisti. Quando finisce l'allenamento a lui piace lavorare anche in palestra e fare la crioterapia, con l'acqua fredda. Lui ci chiama, è un esempio. Magari i più giovani vogliono andare a casa ma poi andiamo con lui a fare queste cose perché siamo dei professionisti ed è importante per noi".