Calhanoglu: "Sono un po' stanco, poco tempo per recuperare, ma voglio dare tutto per il Milan"

Nell'intervista concessa al match program di acmilan.com, Hakan Çalhanoglu ha parlato così della sua forma fisica: "Non è facile per me cambiare posizione spesso, abbiamo molti infortunati e mi devo adattare. Ho sempre giocato, è normale essere un po' stanco. C'è poco tempo per recuperare e io voglio fare bene per tutta la partita in ogni match. Dare tutto per la mia squadra e giocare sempre con il cuore".