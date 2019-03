Calhanoglu sul suo momento: "La situazione è migliorata, felice per come sono andate le ultime due-tre settimane"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu ha parlato così del suo momento: "Il calcio è una questione di tempi. Ci sono alti e ci sono bassi. Io, per carattere, sono sempre focalizzato sul gruppo e non su me stesso. Comunque sono felice per come sono andate le ultime due-tre settimane, la situazione è migliorata".