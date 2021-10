Cannavaro: "Questo Napoli può vincere lo scudetto, ma occhio alle milanesi"

L'ex difensore e capitano dell'Italia campione del mondo, Fabio Cannavaro, si è concesso a La Gazzetta dello Sport per parlare di Serie A e non solo: "Questo Napoli è solido, può vincere lo scudetto. Ma attenti alle milanesi. La squadra di Spalletti a tratti appare come un muro e ha diverse soluzioni di gioco. Osimhen si pensava fosse un cavallo pazzo, invece in area sa fare male agli avversari. Jorginho? Meriterebbe il Pallone d'oro, ma vincerà Messi. Donnarumma? Gigio ha solo 22 anni: anche se è un portiere potrà vincere il trofeo".