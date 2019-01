Caos Gedda, Christillin controcorrente: "Terrà accesi i riflettori"

"La partita terrà accesi i riflettori sui diritti umani". Parere controcorrente per Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, che, intervistata da la Repubblica, interviene così sulle polemiche relative a Juventus-Milan, finale di Supercoppa in programma a Gedda: È chiaro che rispetto a uno standard diffuso siamo molto al di sotto, ma nel valore relativo della condizione femminile dell’Arabia Saudita, che le donne possano finalmente entrare è già un grande passo avanti. E sono contenta che questa partita porti attenzione su questa situazione.

Per le donne saudite entrare allo stadio sarà un passo avanti: per la prima volta potranno assistere a una gara di respiro internazionale. Non dovrà essere una passerella ma servire a parlare ancora del caso Khashoggi. La Fifa mostra apertura verso quest’area di mondo attenzione su quest'area di mondo".