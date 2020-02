Capello: "Ibrahimovic è il pastore che guida il gregge del Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 Fabio Capello, storico allenatore italiano, ha parlato dell'impatto di Ibrahimovic e del derby di Milano. Queste le sue parole: "Il derby è una partita diversa sopratutto perchè ci sono giocatori che si trasformano in questa partita e danno qualcosa in più. Il Milan sarà molto importante che abbia Ibrahimovic in campo, perchè è un giocatore che fa la differenza. Io lo definirei il pastore che guida il gregge. E' un giocatore che dà tutto e che si prende la responsabilità di guidare la squadra: quando non c'è lui, infatti, i giocatori hanno il braccino e perdono quella consistenza che potrebbe avere. Quando giochi a San Siro non è facile e avere uno come Ibra a guidarti può aiutare a tirare fuori qualcosa in più."