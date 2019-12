Capello: "Piatek e Ibra insieme? Questo lo dirà l’allenatore"

Ai microfoni di Tuttosport, Fabio Capello ha parlato della possibilità di far coesistere Ibrahimovic e Piatek: "Questo lo può e lo deve dire solo l’allenatore. Io non voglio entrare in queste cose. Non so se Piatek sia il partner ideale per Zlatan oppure se lo è un altro. Però posso dire con certezza che Ibra ha sempre fatto giocare bene chiunque stesse al suo fianco. E questo non mi pare poco. Mi riferisco ad alcuni centrocampisti, diciamo uno in particolare, che s’inserivano arrivando da dietro e a cui lui regalava spazi preziosi. Un mediano che è andato addirittura in doppia cifra a livello di gol (il riferimento è ovviamente a Nocerino) battendo il record di Benetti".