Capello sul Milan: "I troppi cambi in panchina destabilizzano l’ambiente"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del Milan e dei tanti cambi in panchina avvenuti negli ultimi anni: "Sicuramente questo non aiuta a trovare la strada giusta. Bisogna avere pazienza e capire che troppi cambiamenti destabilizzano l’ambiente. Gattuso ha lavorato benissimo. Penso che il problema di fondo sia stata la differenza di vedute. Credo che Giampaolo abbia pagato il fatto di essere considerato troppo integralista. Forse non ha valutato bene il parco giocatori a disposizione e pensare il calcio in un solo modo in questi casi non aiuta".