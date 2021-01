Capo Plaza: "Leao è il 'giovane fuoriclasse' del Milan. E' il mio giocatore preferito insieme a Ibrahimovic"

Intervenuto sui canali 'Twitch' di Milan Tv il noto trapper Capo Plaza, grande tifoso milanista, ha parlato della sua carriera e dei suoi giocatori preferiti nel Milan. Queste le sue parole: "E' uscito il mio singolo 'Allenamento 4', un singolo molto importante per quello che sarà il mio disco che uscirà il 22 gennaio. Abbiamo girato un super video in collaborazione con il nostro magico Milan. Leao è un grandissimo giocatore e per me è il 'giovane fuoriclasse', quello che canto in una mia canzone. E' una bestia ed è il mio preferito insieme a Ibrahimovic. Ha l'attitudine giusta. Spero continui a segnare e a giocare così"