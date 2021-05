Caputi: "Il Milan quest'anno, ogni volta che era dato per spacciato, ha reagito con grandi risultati"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Caputi ha parlato della gara tra Atalanta e Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan quest'anno, ogni volta che era dato per spacciato, ha reagito con grandi risultati. I rossoneri poi sono una squadra che ha vinto molto più in trasferta che in casa e leggendola in questa chiave il Milan può trovare positività in una gara difficile come quella con l'Atalanta"