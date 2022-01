Caputi: "Mercato Milan? Prendere un giocatore tanto per prenderlo non ha senso"

In merito a cosa serve al Milan sul mercato, Massimo Caputi ha spiegato a SkySport24: "Se il Mlan poteva prendere un giocatore utile per il presente e il futuro era un conto, prendere un nuovo giocatore tanto per prenderlo non ha senso a mio avviso. Io sono convinto che se il Milan recupera un po' di giocatori vedremo una squadra diversa rispetto a quella vista nelle ultime settimane".