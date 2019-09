Carbone: "Ho un grande senso di appartenenza, è un orgoglio essere il responsabile del vivaio"

Ai microfoni di Tuttosport, Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile rossonero, ha dichiarato: "Ho un forte senso d’appartenenza per questa società, perché ho vissuto parte dell’epopea berlusconiana. Mauro Bianchessi mi ha voluto con lui all’attività di base e ho toccato tutte le fasce della piramide. È un motivo di grande orgoglio per me ricoprire questo ruolo, anche perché oggi ho una visione completa di quello che succede nel settore giovanile. Il Vismara è la mia prima casa, ci passo 10 ore al giorno e vengo con grande piacere ed entusiasmo qui per fare il meglio in questo ruolo molto prestigioso".