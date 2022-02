Caressa su Massara: "Grande complimenti a lui per il mercato del Milan"

Il giornalista Fabio Caressa si è così espresso sul suo canale Youtube su Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, in occasione dell'elezione in top11 di giornata di Mike Maignan, acquistato dallo stesso Massara nella scorsa estate: "Lo conosco bene. È un ragazzo colto e delizioso. È cresciuto con Sabatini e quando ci parlavi dimostrava grande conoscenza del calcio internazionale e sapeva riconoscere i calciatori. Per uno che svolge il ruolo di ds, non è solo importante saper fare le trattativa, ma anche individuare dei calciatori che possano essere utili e che siano effettivamente forti. Molto spesso sono loro che scelgono i giocatori e non l'allenatore. Grandi complimenti a Massara per il mercato del Milan".