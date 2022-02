Caressa su Tonali: "Sta diventando il miglior centrocampista europeo"

Il giornalista Fabio Caressa ha inserito nella sua top 11 della 24esima giornata di Serie A - visibile sul suo canale Youtube - i rossoneri Maignan, Tonali e Giroud e ne ha spiegato le motivazioni. Sul centrocampista si è così espresso: "Sta diventando il miglior centrocampista europeo secondo me; non adesso eh, ma tra poco lo sarà. Tonali mette insieme caratteristiche precise: grande recupero palla, grande forza nelle gambe, grande intelligenza e, poi, sbaglia poco tecnicamente. Meglio di Jorginho ora? in questo momento in Nazionale vedrei Tonali-Verratti-Barella, con la possibilità di avere altri cambi".