Carissimi a MTV: "Importante tornare a vincere. Classifica? Non ci pensiamo"

Al termine di Milan-Sassuolo, Marta Carissimi ha rilasciato queste parole a Milan Tv: “Era importante ritrovare i tre punti e il gioco dopo la sconfitta di Firenze. Siamo partite bene, abbiamo fatto quattro gol in dieci minuti. Poi ci siamo complicate da sole la vita ma abbiamo tenuto bene il campo, nonostante l’inferiorità numerica. I tre gol di vantaggio ci hanno dato tranquillità. I movimenti sono simili. C’è più paura perché dietro non c’è nessuno in difesa perché dietro non c’è nessuno rispetto a centrocampo. Eravamo in emergenza tra infortuni e squalifiche quindi il coach mi ha chiesto di giocare lì ed ero a disposizione. Quando eravamo primi e abbiamo pensato alla classifica abbiamo perso punti, quindi continuiamo con serenità”