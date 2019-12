Carminati: "Ibra in campo il 6 gennaio? Sarei sorpreso, ma conoscendolo non dovrei esserlo..."

Ai microfoni di Tuttosport, Ivan Carminati, preparatore atletico che ha lavorato con Ibrahimovic ai tempi dell'Inter, ha spiegato quanto ci vorrà secondo lui per vedere il vero Ibra al Milan visto che non gioca da due mesi: "Non credo si rimasto fermo. Se la sua intenzione era quella di andare avanti si sarà allenato per farsi trovare fisicamente avanti. Ibra è uno di quei giocatori che se sta bene, se non ha problemi durante la preparazione, in meno di un mese può farsi trovare pronto per cominciare a giocare. Sorpreso se dovesse essere in campo il 6 gennaio? Sarebbe una sorpresa ma conoscendolo dovrei dire di no…".