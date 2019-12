Carminati: "Ibra può fare ancora la differenza, darà una mano al Milan"

Ibrahimovic può fare ancora la differenza? Ivan Carminati, preparatore atletico che ha lavorato con lo svedese ai tempi dell'Inter, ha risposto così a questa domanda ai microfoni di Tuttosport: "Pur non correndo come un tempo può fare sempre la differenza. E’ la sua natura. Può farla su calcio di punizione, da palla inattiva. Zlatan è un vincente, è una persona che non vuole mai perdere nemmeno in allenamento. Ricordo ancora le ‘discussioni’ in settimana con gli argentini: voleva vincere anche la partitella di fine allenamento. L’età conta ma siamo di fronte a un’animale da palcoscenico. I leader sanno farsi riconoscere nei momenti più importanti. Io credo che lui possa fare ancora la differenza. Certo non si può pensare che faccia 50 partite e nemmeno 35 gol però darà una mano al Milan per raggiungere i suoi obiettivi…".