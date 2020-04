Carnevali: "I calciatori sanno che devono dare il loro contributo economico"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del taglio degli stipendi dei giocatori. Queste le sue parole: "Abbiamo iniziato a parlare coi giocatori la settimana scorsa, tenendo in mente il fatto che alcuni hanno più disponibilità di altri. Sono i primi che sanno che devono fare qualcosa, basta che venga fatto per la società e per il sistema. Il loro contributo non sarà sufficiente, il mondo calcio è lo stesso delle grandi aziende che sono in difficoltà".