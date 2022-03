Carnevali: "Lotta scudetto? Milan e Napoli faranno bene ma la più attrezzata è l'Inter"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni di GR Rai, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue parole: "Chi vince il campionato? Quest'anno è bello, è molto competitivo. Per me la più attrezzata è l'Inter, ha qualcosa in più delle altre, ma possiamo divertirci. Milan, Napoli, ma anche la Juve hanno la possibilità di portare a termine la stagione nel migliore dei modi".