Carragher dopo PSG-Real: "Abolire la regola del gol in trasferta è stato terribile"

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, si è così espresso sul proprio profilo Twitter commentando la nuova regola sui goal in trasferta, rea di una partita scialba per lo 0-0 di ieri del Real Madrid: "Abolire la regola del gol in trasferta in Champions League è stato terribile".

⬇️ Terrible decision to abolish the away goal rule #ChampionsLeague https://t.co/aGbzgxsTxE — Jamie Carragher (@Carra23) February 15, 2022