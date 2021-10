Casiraghi: "Giroud grande professionista, si fa sempre trovare pronto"

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex attaccante Pierluigi Casiraghi ha rilasciato queste parole su Olivier Giroud: "So che è un ragazzo splendido. Mi hanno raccontato di lui al Chelsea come di un vero professionista, uno di quei giocatori che si fa sempre trovare pronto, che lavora per la squadra e per i suoi compagni. Il lato anche umano, oltre che quello tecnico, in uno spogliatoio ti dà sempre una mano a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato".