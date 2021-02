Cassano: "Ibra a Sanremo? Fa benissimo. E al Milan sanno quello che fanno"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Antonio Cassano ha parlato anche della partecipazione di Ibrahimovic al festival di Sanremo: "Fa benissimo ad andare, io sono un genere alla Ibra. Il 95 per cento dei calciatori avrebbe risposto sì ad Amadeus. È un contratto importante. Ibra è un grande professionista, sa gestirsi. Diverso è il discorso se mi chiedi del permesso che gli è stato accordato. Se fosse stato alla Juve sarebbe rimasto a Torino. Ma al Milan sanno quello che fanno, lì c’è Maldini, l’esperienza non gli manca. Se Paolo avesse detto di no a Sanremo e Ibra ci fosse voluto andare ugualmente, secondo te come sarebbe finita?".