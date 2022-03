Cassano: "Il Milan ha meritato la vittoria con il Napoli e in questo momento è l'antagonista dell'Inter"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto sul suo profilo Instagram, Antonio Cassano ha parlato del match tra Napoli e Milan. Queste le sue parole: "Il Napoli per me era favorito contro il Milan. Il primo tempo non mi è piaciuto da entrambe le parti ma nel secondo tempo è stato bravo a cambiare la partita con il gol ciabattato di Giroud. I rossoneri hanno meritato la vittoria e in questo momento li vedo come antagonisti dell'Inter. Alla lunga però credo che il Napoli metta più i bastoni tra le ruote all'Inter"