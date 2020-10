Cassano non ha dubbi: "Ibrahimovic miglior giocatore del campionato"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Antonio Cassano, tra le altre cose, ha parlato anche di Ibrahimovic e del confronto con Lukaku: "Zlatan è il miglior giocatore del campionato: lui è il Milan ma non so se basterà. Lukaku è giovane, bravo e forte, ma non c’è paragone. A 39 anni la forza fisica non basta, serve la qualità e Ibra ne ha tanta: dopo Ronaldo il Fenomeno e Van Basten c’è lui. Le chiavi del derby? Inter favorita ma Ibra può ribaltare tutto se il Covid non gli ha tolto forza. Il rendimento di Zlatan e Lukaku dipende da come verranno serviti da Lautaro e Chalanoglu".