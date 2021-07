Cassano su Donnarumma: "Se è il migliore perché non Bayern, Barça o Real?"

Intervenuto in diretta sul canale Twitch di Christian Vieri, l'ex attaccante Antonio Cassano ha così parlato di Donnarumma fresco di addio al Milan: "Perché, se è il portiere più forte del mondo, non vanno a prenderlo il Bayern Monaco o il Real Madrid, o il Barcellona? Neuer ha 36 anni, se questo poi è il miglior portiere in circolazione prendi Courtois e Ter Stegen e li mandi via. Invece va al PSG".