Castellacci: "Protocollo fatto senza sentire i medici. Attivato il nostro sistema legale"

Enrico Castellacci, Presidente dei Medici del calcio, ha parlato a Lady Radio della situazione relativa al protocollo per la ripresa della Serie A: "Avevamo più volte detto che certi protocolli erano non fattibili e ci fa piacere vedere che la Serie A ci sia venuta dietro. Se l’Inter non si può permettere certi ritiri figuriamoci il resto delle altre squadre. Ora cercano una soluzione per accordarsi”.

Cosa pensa della responsabilità dei medici?

"Il medico in quanto tale ha nel suo Dna una responsabilità professionale sia civile che penale e non serve un Ministro a informarci di cose che noi già sappiamo. Qui la cosa assurda è che il solo responsabile sia il medico e che il Governo ha deciso con l’avallo della Figc senza però sentire i medici. Come mai c’è stato un si a una decisione clamorosa come questa. Noi non rifuggiamo dalle responsabilità ma vogliamo che queste siano condivise. In una azienda il medico ha responsabilità grosse ma condivise con i titolari dell’azienda. Abbiamo attivato il nostro team legale per valutare se da un punto di vista giuridico ci sono gli estremi per rivedere queste decisioni".