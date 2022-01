Castelli (agronomo San Siro): "Oggi inizia il cambio dell’erba. Derby? Il campo sarà all'altezza"

Giovanni Castelli, agronomo responsabile del prato di San Siro, ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: " Tranquilli, siamo pronti a partire con il lavoro di sostituzione e ricucitura del terreno di gioco. Il derby avrà il manto erboso che una sfida così importante e spettacolare merita, e avevamo garantito fino alla sosta di Natale. Per fortuna nei prossimi dieci giorni non ci saranno problemi meteo, non sono previste né forti piogge né neve: le condizioni stabili garantiscono zero rischi. Dal post milan-Juve è stata predisposta già la logistica, stamattina alle 9 cominceremo a rimuovere interamente il vecchio manto erboso, poi da domani fino a venerdì verrà riposato il nuovo prato in arrivo da Verona e da sabato a giovedì partiranno i lavori di ricucitura, con quattro macchine tessili".