Castellini su Giampaolo: "Al Milan non avrà nessun tipo di problema, in qualcosa si avvicina a Sarri"

Paolo Castellini, ex giocatore, ha parlato così di Marco Giampaolo ai microfoni di Radio Sportiva: "Giampaolo? Ero un suo giocatore, mi ha dato tanto, è una persona di spessore altissimo e allenatore di livello importante. Ha un modo tutto suo di allenare e in qualcosa si avvicina a Sarri. Mi chiamarono da Empoli per sapere i suoi pregi e difetti perché pensavano di poter riprendere con lui l'eredità di Sarri. Al Milan non avrà nessun tipo di problema. Se avrà il tempo di farsi conoscere sarà il valore aggiunto ad una squadra importante come quella rossonera".