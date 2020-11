Castillejo a MTV: "Pioli ha cambiato la mentalità del gruppo, giovedì vogliamo vincere"

Dopo la vittoria contro il Napoli e prima della sfida di giovedì contro il Lille, Samu Castillejo è stato intervistato da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

Il suo momento: "Sicuramente sono in un bel momento della mia carriera. I mesi scorsi sono stati pesanti per i problemi fisici che ho avuto, ma sono dentro un gruppo, una famiglia. Dall’arrivo di mister Pioli e di Ibra abbiamo capito che c’è bisogno di tutti e bisogna correre l’uno per l’altro. Vogliamo fare qualcosa di bello col Milan”.

Su Pioli: “Il mister è un grande lavoratore, gli piace caricare i giocatori, ci è sempre vicino e gli piace parlare. Questo secondo me fa tanto bene ai giocatori. Ha cambiato la mentalità del gruppo: era difficile ma lui ci è riuscito. Ora tutti sappiamo cosa fare per fare quello che stiamo facendo”.

Su Diaz: “Lo conosco da quando ha 10 anni, è un giocatore forte con una mentalità vincente. Gli piace lavorare molto, viene dal Real Madrid e quindi mi aspettavo questo livello. Quando ha giocato ha sempre segnato e fatto bene, sono molto contento per lui”.

Sulla partita con il Lille: “Ci siamo preparati bene, sapendo che è una squadra forte. L’hanno dimostrato qua a San Siro e tutti abbiamo ancora in mente il risultato. Abbiamo voglia di vincere”.

Sugli obiettivi: “Come dice il mister, se vogliamo davvero fare un bel percorso come abbiamo fatto alla fine dell’anno scorso dobbiamo pensare partita per partita, non c’è partita più importante che la prossima e questo deve essere l’approccio di tutti per affrontare le partite. Vogliamo fare un bel percorso quest’anno”.