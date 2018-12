Castillejo: "C'è tanto di me da vedere ancora, ho bisogno di continuità"

Ai microfoni di DAZN, il rossonero Samuel Castillejo Azuaga ha parlato dei suoi primi mesi a Milanello e dei miglioramenti possibili: "Di sicuro non ho avuto molto spazio per mettermi in mostra in campionato, ma chiaro, posso dare di più. Per questo mi hanno comprato, Leonardo ha avuto fiducia in me e voglio ripagarlo".

Se non si è ancora visto il miglior Castillejo: "E' chiaro. Quello di cui ha bisogno un giovane è la continuità, è giocare, è sentirsi in fiducia e vedere che le cose ti riescono e che alla fine il calcio che hai dentro viene fuori. Tutto questo deve ancora succedere e c'è tanto di me da vedere ancora".