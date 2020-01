Castillejo: "Quando c'è stata la possibilità di venire al Milan non ci ho pensato un secondo"

Samu Castillejo, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato del tifo per il Milan e del suo trasferimento in rossonero nel 2018: "E' un sentimento che non si può spiegare, quando sono venuto qui a dodici fa è rimasto dentro di me, sono diventato più tifoso di quanto ero prima. Quando c'è stata la possibilità di venire qua non ci ho pensato neanche un secondo e ora sto vivendo un momento molto bello.