Castillo Calvo (SER): "Atletico-Milan? Partita fondamentale per entrambe"

Francisco Castillo Calvo, giornalista di SER, è stato intervistato dai colleghi di TMW per parlare della sfida di questa sera fra l’Atletico Madrid e il Milan. Alla domanda se questa è una sfida da dentro o fuori per i padroni di casa, Castillo Calco ha risposto così: “I rossoneri sono in una posizione più delicata rispetto alla squadra di Simeone, è vero. Però entrambe sanno che è una partita fondamentale per rimanere in vita a livello europeo. Il Milan ha dimostrato di poter rendere dura la vita nella partita di andata, ma i fattori in gioco sono tanti. Da un lato, questa volta a giocare in casa è l’Atlético. Dall’altro, il Milan sta andando molto forte in Serie A, al netto dell’ultima sconfitta, e quindi il morale è alto. I Colchoneros ci arrivano dopo una vittoria molto sofferta con l’Osasuna, in cui hanno faticato a dominare il gioco”.