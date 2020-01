Causio: "Ibra ha ancora motivazioni importanti ma non fa squadra da solo"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Franco Causio, ex celebre giocatore, ha parlato dell'impatto di Ibrahimovic in rossonero. Queste le sue parole: "Ibra se è andato al Milan ha ancora motivazioni importanti, è sicuramente un trascinatore dotato di carisma eccezionale ma da solo non fa squadra. Ha bisogno di compagni che lo aiutino sopratutto a Cagliari, un ambiente che sarà difficile dopo due sconfitte consecutive. Da solo non può vincere le partite ma sicuramente potrà dare una mano ai compagni, come è già stato detto."