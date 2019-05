Ceccarini: "Panchina Milan, si rafforza la posizione di Gattuso"

Intanto continua il valzer delle panchine. Ultima giornata di campionato e poi sapremo tutto. Per il nuovo allenatore della Juventus bisognerà probabilmente attendere la fine delle competizioni europee e questo può già essere un indizio importante (Sarri e Pochettino tanto per intendersi). Sono tante però le situazioni da analizzare. E allora cominciamo dalla Roma. C’è un grande favorito ed è Gasperini, ma se domani sera l’Atalanta conquisterà la Champions il tecnico resterà a Bergamo e allora ecco che il club giallorosso dovrà spostare la sua attenzione su altri profili già nel mirino. Uno di questi è sicuramente Marco Giampaolo, che a fine stagione lascerà la Samp. C’è anche un’ipotesi Bielsa ma al momento l’idea principale è quella di affidarsi a un tecnico italiano. L’addio di Giampaolo apre la porta a nuovi scenari in casa blucerchiata dove è monitorato da tempo Leonardo Semplici, che ha fatto un grandissimo lavoro a Ferrara in questi anni. Tutto ancora in divenire al Milan dove si sta rafforzando la posizione di Gattuso, anche qui i prossimi giorni saranno fondamentali per capire anche le strategie societarie che coinvolgono il ruolo di Leonardo.

Dell’Inter ormai sapete tutto: Antonio Conte è a un passo e si aspetta solo la fine della stagione. La vera notizia è capire casomai cosa farà Spalletti. Se si fermerà un anno oppure se all’orizzonte spunterà qualcosa.