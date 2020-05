Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha parlato di San Siro. Queste le sue parole: "SanSiro? Vicenda paradossale. Giusto intervenire sugli stadi, ma perché dobbiamo buttarlo giù? E' lo stadio più bello d'Italia, una meraviglia architettonica non solo per fascino e storia, ma anche per visuale."