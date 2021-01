Chelsea, Lampard su Tomori: "Vuole giocare di più e per questo potrebbe andare via in prestito"

Alla vigilia del match contro il Leicester, Franck Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato così del futuro di Fikayo Tomori, difensore nel mirino del Milan: "Fikayo è un giocatore che si sta sviluppando. Non posso far giocare tutti i nostri difensori centrali in una partita. Quest'anno ne abbiamo 5, la situazione è difficile. Vuole giocare regolarmente ed è per questo che potrebbe andare in prestito. Ha fatto passi da gigante nelle ultime due o tre stagioni".