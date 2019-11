Colantuono sul Milan: "Pioli allenatore sveglio e preparato, dategli tempo"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Stefano Colantuono, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "A Pioli va dato un po’ di tempo per dipanare la matassa. Il Milan aveva problemi prima, al di là della bravura di Stefano Pioli avrei aspettato a mandare via Giampaolo. Fermo restando che Stefano è molto bravo e ha le caratteristiche giuste per poter mettere il Milan in carreggiata. Ma bisogna capire quali sono gli obiettivi dei rossoneri. Per l’Europa League sono ancora in corsa, hanno le potenzialità giuste. Pioli ha appeso la classifica nello spogliatoio? Fa bene. È un allenatore sveglio e preparato. E se arriva Ibra può tornare a giocarsela. In questo momento il Milan ha bisogno di un po’ di aria frizzante nell’ambiente".