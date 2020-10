Intervenuto ai microfoni di 'Repubblica' Fulvio Collovati ha parlato del derby di Milano. Queste le sue parole sullo stadio vuoto: "Lo stadio vuoto forse conviene più al Milan visto che in casa gioca l'Inter e visto che il gruppo di Pioli è giovane. Ma non è così semplice. Donnarumma, per dire, è meno giovane di chi ha dieci anni in più"