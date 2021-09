Colonnese: "Per me la favorita è il Milan dopo ciò che abbiamo visto contro la Lazio"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex difensore Ciccio Colonnese ha parlato delle ambizioni da scudetto delle squadre di Serie A. Queste le sue parole: "Il campionato sta risevando delle sorprese iniziali perché le big non sono al massimo della forma. Una Fiorentina che ha sorpreso tutt con la vittoria a Bergamo. Un ottimo Napoli e un Milan forte ma era forte anche l'anno scorso. L'Inter ha perso due punti domenica ma continuerà a far bene visto che Inzaghi ha proseguito il lavoro di Conte. L'effetto Mourinho o l'effetto C... ha fatto bene alla Roma. Per me la favorita è il Milan dopo ciò che abbiamo visto contro la Lazio. Ha un meccanismo di gioco collaudato con lo stesso allenatore dell'anno scorso".