Colucci: "Giampaolo tra tre tecnici più preparati in Italia"

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso del programma Stadio Aperto Leonardo Colucci, ex giocatore, ha parlato di tanti temi tra cui un parere su Giampaolo. Queste le sue parole: "Marco Giampaolo, che fu mio compagno di squadra a Siracusa, lo ritengo tra i primi tre allenatori in Italia. Sa dare tutto sul campo e le sue squadre hanno una identità precisa. I suoi alti e bassi dipendono sempre dal suo voler restare a schiena dritta: mi dispiace non abbia avuto la possibilità di dimostrare il suo valore".