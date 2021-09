Commisso: "Vlahovic sta rischiando. Venga il procuratore a trattare"

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, si è così espresso durante la sua intervista rilasciata a margine del Premio Nereo Rocco a Firenze e riportata da TMW sul futuro di Vlahovic: "Sono mesi che ci stiamo lavorando, un giorno siamo positivi, altri meno. Ma non sono né positivo né negativo. Parlo con Dusan e mi dice che lui pensa solo al campo e che devo parlare con i suoi agenti, poi parlo con i procuratori e mi dicono che devo parlare con il giocatore. Noi a Firenze siamo professionisti e facciamo tutto sul serio. Venga qui il procuratore a trattare, lui deve fare la trattativa. Si sta prendendo un grande rischio, gliel'ho detto. Noi gli offriamo un contratto di 5 anni a 40 milioni di euro lordi. Io lavoravo un anno per prendere quello che prenderebbe in due o tre giorni. Non so dove si sia arrivati con questo calcio".