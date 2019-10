Conc a MTV: "Possiamo lottare per il primo posto. Il nostro segreto è il gruppo"

Dominika Conc, autrice di una doppietta contro l'Inter, ha parlato così ai microfoni di Milan TV dopo il derby vinto:

Sulla vittoria: "Vincere una partita è una sensazione incredibile, ma è ancora meglio quando vinci il primo derby in Serie A. E' difficile spiegare come ci si sente. Sono contenta per la nostra vittoria".

Sui gol: "Mi sono trovata il pallone sul piede sinistro e se provavo a cambiare sul destro probabilmente non avrei segnato e quindi ho fatto bene a tirare con il piede sinistro. Il secondo gol l'ho segnato grazie ad un assist perfetto di Deborah e sono contenta di averlo realizzato per la vittoria".

Sull'inizio di campionato: "Sinceramente non me l'aspettavo. Nella prima partita contro la Roma non sapevamo cosa aspettarci. La prima partita è stata un segnale che potevamo fare grandi cose. Siamo una squadra ancora in crescita e penso che nelle prime tre partite disputate finora abbiamo dimostrato di essere pronte per lottare per il primo posto".

Sul gruppo: "Penso che il nostro successo risieda nell'essere un buon gruppo, andiamo molto d'accordo insieme e abbiamo un allenatore che ci tiene compatte. Tutti si rispettano e non importa come ti chiami o da dove provieni, siamo tutte uguali, siamo una squadra e lottiamo insieme. Questo è il nostro segreto".

Sulle prossime partite: "Penso che dobbiamo festeggiare un po', ma allo stesso tempo ricordiamoci che questa partita ormai è finita e la strada è ancora lunga per raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo iniziare a pensare subito alla prossima partita".