Condò: "Il campionato è saltato in aria senza preavviso. Certezze cancellate"

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso nel suo articolo su La Repubblica sulla lotta Scudetto: "Una giornata che cancella ogni certezza. Il campionato è saltato per aria. Il campionato salta in aria senza preavviso in un turno che pareva una tappa di trasferimento. Salta in aria cancellando molte certezze: la squadra più forte in casa, l’Inter, perde netto a San Siro, mentre delle due migliori in trasferta l’Atalanta cade a Firenze e il Milan pareggia a stento a Salerno contro l’ultima in classifica. [...] Alla faccia di ogni previsione, la realtà continua a restituirci un torneo indecifrabile, probabilmente irripetibile".