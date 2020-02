Conte a Sky: "Nel primo tempo in difficoltà come mai quest'anno, potevamo prendere un'imbarcata"

Antonio Conte è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sulla gara: "E' stata una notte speciale, nel primo tempo siamo andati in grande difficoltà, forse come non mai quest'anno, c'era il rischio di prendere un'imbarcata, invece siamo stati bravi a riequilibrarci, a capire dove dovevamo migliorare, ad avere fiducia e il merito va a questi ragazzi, al di là del risultato sono contento che ti stai preparando a crescere se riesci a resistere ai colpi nei momenti di difficoltà".

Sullo scudetto: "E' molto presto per parlarne, oggi possiamo comunque avere un sogno. Questo periodo sarà bello intenso per noi, poi potremo dire di più sulle nostre potenzialità".

Sullo spogliatoio: "Non c'è stato bisogno di parlare tanto, in situazioni di difficoltà bisogna essere molto chiari ed assumersi le responsabilità. Chi era in campo aveva responsabilità per la prestazioni, tutti compatti si esce da situazioni difficili. Dovremo tenerlo a mente perché ci dovrà dare la forza nei momenti di difficoltà".

Sulla serata: "Fare quattro gol dal Milan non è da tutti, sappiamo cosa c'è stato di sbagliato nel primo tempo, con umiltà abbiamo apportato delle modifiche, si deve capire che non tutte le partite devono essere affrontate nella stessa maniera. A volte non andare a pressare altissimi può essere una buona strategia, sono situazioni che si stanno evolvendo durante l'annata, oggi ci ha fatto capire che dobbiamo sempre usare la testa al di là delle gambe. Nel secondo tempo abbiamo usato la testa accompagnata al cuore".

Sulle prove della settimana: "Avevamo provato anche per partire con Eriksen alle spalle di Lukaku, ma non volevo stravolgere troppo, per noi giocare con due davanti è troppo importante".