Conti a DAZN: "Vittoria in extremis vitale. Gioco di squadra? Con Pioli c'è sempre stato"

Andrea Conti è stato intervistato da DAZN nel postpartita di San Siro.

Sul gol del 2-2: "Abbiamo avuto un'ottima reazione, c'era poco tempo per tornare in vantaggio ma grazie al nostro pubblico che ci ha spinto siamo riusciti ad ottenere questa vittoria in extremis che è di vitale importanza".

Sulle occasioni concesse: "Abbiamo concesso più del solito ma abbiamo trovato un'ottima squadra di fronte. Il gioco di squadra c'è stato, come c'è sempre stato da quando è arrivato Pioli a parte a Bergamo".

Sui gol: "Rispetto ad altre partite siamo riusciti a sfruttare le occasioni e questo è importantissimo".