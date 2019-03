Conti: "Esterno d'attacco? Non è il mio ruolo, in rosa ci sono altri giocatori con le caratteristiche per farlo"

Andrea Conti, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così dell’idea di giocare in posizione più avanzata, sulla linea degli attaccanti come esterno: “Non sento l’esterno alto come un mio ruolo. Preferisco arrivare da dietro. Per fare il terzo d’attacco devi avere dribbling e uno contro uno, le hanno altri. Io sto bene come terzino”.