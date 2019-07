Conti: "Voglio dimostrare che il Milan con me ha visto giusto"

Una maglia per due: Andrea Conti dovrà battagliare con il collega e amico Davide Calabria per ottenere una maglia da titolare. Una concorrenza interna che farà bene a entrambi: "Siamo molto amici - ha dichiarato l’ex atalantino alla Gazzetta dello Sport - ci frequentiamo nella vita privata, se abbiamo bisogno di consigli di campo ce li chiediamo a vicenda. Non posso volergli male se gioca lui, e viceversa. Il nostro rapporto verrà sempre prima. Davide arriva da una stagione importante, ma non mi sento inferiore a nessuno e voglio dimostrare che il Milan con me ha visto giusto".