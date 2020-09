Coppola (ex Messina) sullo scontro con Ibra: "E' un alieno e ho sempre amato la sua personalità"

Intervenuto ai microfoni de 'Il posticipo', l'ex giocatore del Messina Carmine Coppola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Coppola, in particolare, in un Juventus-Messina di diversi anni fa, si rese protagonista di uno scontro di gioco con il campione svedese. Queste le sue parole su Ibrahimovic: "Considero Ibra un giocatore pazzesco, sono sempre stato innamorato della sua personalità. Paura? Io non ho mai avuto paura di nessuno. Lo so, sono un folle perché Ibra è un camion. Nella mia vita però non ho mai avuto paura di niente: nemmeno della morte. È un alieno. I giocatori in Serie A si dividono in tre categorie: i buoni giocatori, quelli forti forti che sanno stare nella categoria e gli alieni. Ibra fa parte degli alieni."