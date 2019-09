Cordoba sul nuovo San Siro: "Due visioni legate al futuro di Milano"

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha commentato i due progetti presentati per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro: "È l'evoluzione di tutto il mondo calcistico. Credo che pensare ad un calcio moderno, che dia modo alle famiglie di sfruttare strutture come queste è la scelta giusta. Anche se il rammarico per il vecchio San Siro è normale per tutti. Il vecchio San Siro rimarrà nel cuore di tutti noi. Quelli presentati oggi sono due progetti che inquadrano tutto quello che le persone sperano per un impianto moderno, dedicato anche alle famiglie, per viverlo al di là delle due ore della gara. Mi piace il fatto anche che entrambi i progetti si integrano con la cultura italiana".