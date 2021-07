CorSport - Calabria: "Io capitano del Milan? Indossare la fascia mi renderebbe orgoglioso"

Con Alessio Romagnoli che ha perso il posto da titolare nel finale della scorsa stagione e con l'addio di Gigio Donnarumma, sono iniziate le discussioni su chi dovrà indossare la fascia da capitano quando non ci sarà l'ex centrale di Roma e Sampdoria. Ai microfoni del Corriere dello Sport, Alessio Romagnoli ha rilasciato queste parole: "Nella rosa sono quello che indossa la maglia rossonera da più stagioni. Quello della fascia, però, sarà un dibattito al nostro interno. Pioli sa ciò che penso e io so cosa pensa lui. Non mi cambia la vita avere al braccio un pezzo di stoffa, ma non nascondo che essere capitano del Milan mi renderebbe orgoglioso".